هيئة بحرية: سفينة تبلغ عن تعرضها لهجوم زورق حربي إيراني قرب عمان

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء إنها تلقت بلاغا بشأن واقعة على بعد 15 ميلا بحريا شمال شرقي سلطنة عمان، إذ أفاد قبطان سفينة حاويات باقتراب زورق حربي تابع للحرس الثوري الإيراني.

وتعرضت السفينة بعدها لإطلاق نار مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بغرفة القيادة، لكن دون الإبلاغ عن اندلاع أي حرائق أو حدوث ضرر بيئي، وجميع أفراد الطاقم بخير.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

