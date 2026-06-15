هيئة بحرية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار في محاولة لاعتلائها قبالة ساحل اليمن

1دقيقة

دبي 15 يونيو حزيران (رويترز) – أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا اليوم الاثنين يفيد باقتراب زورق صغير من سفينة حاويات وإطلاق النار عليها على بعد 14 ميلا بحريا إلى الجنوب من الساحل اليمني، في محاولة لاعتلاء السفينة.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الأمر وتلقت السفن في المنطقة إرشادات تفيد بضرورة توخي الحذر عند العبور والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للهيئة.

(تغطية صحفية تالا رمضان ونيرة عبد الله – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)