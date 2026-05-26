هيئة بحرية: ناقلة أبلغت عن انفجار خارجي قبالة سواحل سلطنة عمان

دبي 26 مايو أيار (رويترز) – ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء أن ناقلة نفط أبلغت عن انفجار عند جانبها الأيسر من الخارج، وذلك على بعد 60 ميلا بحريا من العاصمة العمانية مسقط.

وأكدت الهيئة سلامة السفينة أولمبيك لايف وطاقمها، على الرغم من إبلاغ الناقلة عن تسرب كمية من الوقود إلى المياه. وأشارت إلى أن سبب حدوث الانفجار لا يزال مجهولا.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من منصة مارين ترافيك أن ناقلة النفط العملاقة المملوكة لشركة يونانية كانت تبحر بالقرب من مسقط في حدود الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، متجهة نحو الخروج من خليج عمان، ولم تكن محملة بأي شحنة.

وفقا لموقع مؤسسة أوناسيس، فإن السفينة مملوكة لشركة أولمبيك شيبنج اند مانجمنت التي مقرها أثينا، وهي الشركة التي خلفت شركة أولمبيك مانجمنت التي أسسها قطب الشحن الراحل أرسطو أوناسيس.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة حتى الآن.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وجنى شقير – إعداد أميرة زهران وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)