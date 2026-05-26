The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

هيئة بحرية: ناقلة أبلغت عن انفجار في جانبها قبالة سواحل عمان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي 26 مايو أيار (رويترز) – ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء أن ناقلة نفط أبلغت عن انفجار عند جانبها الأيسر من الخارج، وذلك على بعد 60 ميلا بحريا من العاصمة العمانية مسقط.

وأكدت الهيئة سلامة السفينة أولمبيك لايف وطاقمها، على الرغم من إبلاغ الناقلة عن تسرب كمية من الوقود إلى المياه. وأشارت إلى أن سبب حدوث الانفجار لا يزال مجهولا.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من منصة مارين ترافيك أن ناقلة النفط العملاقة المملوكة لشركة يونانية كانت تبحر بالقرب من مسقط في حدود الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، في طريقها للخروج من خليج عمان، ولم تكن محملة بأي شحنة.

وذكرت شركة سبرينجفيلد للشحن، وهي المدير الفني للسفينة، أن الناقلة تعرضت لاصطدام بجسم مجهول حوالي الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش، إلا أنها ظلت مستقرة وقادرة على العمل.

وأضافت الشركة في بيان لرويترز “أظهر التقييم الأولي وجود أضرار في أحد خزانات الوقود. وقد لوحظ وجود بقعة زيتية في الماء بعد الحادث”، مشيرة إلى أنه تم احتواء التسرب منذ ذلك الحين.

ووفقا لموقع مؤسسة أوناسيس، فإن السفينة مملوكة لشركة أولمبيك شيبنج اند مانجمنت التي مقرها أثينا، وهي الشركة التي خلفت شركة أولمبيك مانجمنت التي أسسها قطب الشحن الراحل أرسطو أوناسيس.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة حتى الآن.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وجنى شقير – إعداد أميرة زهران وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية