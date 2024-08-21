هيئة بحرية: ناقلة تبلغ عن تعرضها لهجوم قبالة الحديدة باليمن

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دبي (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة المنتجات النفطية سونيون أبلغت عن تعرضها لهجوم من قاربين صغيرين واستهدافها بثلاثة مقذوفات في البحر الأحمر قبالة اليمن يوم الأربعاء.

وأضافت الهيئة أنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 25، لكن السفينة التي ترفع علم اليونان قالت إنها فقدت السيطرة على الدفة.

وذكرت الهيئة أن السفينة أبلغت عن اقتراب زورقين صغيرين منها على متنهما حوالي 15 شخصا وحدوث تبادل لإطلاق النار لفترة وجيزة.

وأردفت أن تبادل إطلاق النار حدث على بعد 77 ميلا بحريا (142 كيلومترا) إلى الغرب من ميناء الحديدة اليمني.

وأفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري على نحو منفصل بوقوع حادث في المنطقة نفسها، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

ولم تكن شركة دلتا تانكرز المشغلة للناقلة متاحة بعد من أجل التعليق.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات على حركة الشحن الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وردا على ذلك، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وتسببت هجمات الحوثيين في اضطراب حركة الشحن العالمية إذ دفعت الشركات لتحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في طريق أطول حول جنوب القارة الأفريقية.