هيئة بحرية بريطانية: انفجار صاروخين بالقرب من سفينة شرقي عدن

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(رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية‭ ‬يوم الجمعة إن صاروخين انفجرا على مقربة من سفينة تبعد 130 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن.

وذكرت الهيئة في مذكرة استرشادية أن أفراد طاقم السفينة سالمون وأن السفينة تبحر نحو ميناء التوقف التالي. ولم تشر إلى أي أضرار قد تكون السفينة تعرضت لها.

وأغرق الحوثيون في اليمن سفينتين في حملتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة المستمرة منذ عشرة شهور ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وإنها ستستمر على الأرجح ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي أحد أحدث الهجمات شن الحوثيون عدة هجمات على ناقلة النفط سونيون التي ترفع علم اليونان والتي تنقل نحو مليون برميل من النفط.