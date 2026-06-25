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هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة قرب عمان

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25 يونيو حزيران (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس إن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن، على بعد 7.5 ميل بحري جنوب شرقي منطقة في عُمان، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة دون تسجيل إصابات أو تلوث بيئي.

وأضافت الهيئة أن السلطات تجري تحقيقا في الواقعة، داعية السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

(تغطية صحفية إيناس العشري ويمنى إيهاب – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية