هيئة بحرية بريطانية: تم إبلاغنا بفرض قيود على الوصول إلى الموانئ الإيرانية
13 أبريل نيسان (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إنه تم إبلاغها ببدء تطبيق قيود اعتبارا من الساعة 1400 بالتوقيت العالمي المنسق مما سيؤثر على الوصول إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك المواقع على طول الخليج وخليج عُمان ومضيق هرمز.
وأضافت الهيئة “تُطبق قيود الوصول دون تمييز على السفن التي ترفع علم أي دولة تتعامل مع الموانئ أو محطات النفط أو المنشآت الساحلية في إيران”.
