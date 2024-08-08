هيئة بحرية بريطانية: ربان سفينة يبلغ عن هجوم جنوبي المخا باليمن

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الخميس إن ربان سفينة أبلغ عن تعرض السفينة لهجوم من قبل زورقين صغيرين على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا اليمني، حيث انفجرت قذيفة صاروخية بالقرب من السفينة.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات على مسارات الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت الهيئة إن السفينة وطاقمها بخير وإنها في طريقها إلى ميناء الرسو التالي.

وكان على متن كل زورق من الزورقين المطليين باللونيين الأبيض والأسود أربعة أشخاص. وكانوا جميعا يرتدون معاطف واقية من المطر باللونين الأبيض والأصفر، حسبما ورد في تقرير الهيئة.

وأثارت هجمات جماعة الحوثي ضربات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا، وأدت إلى تعطيل التجارة العالمية بعدما حول أصحاب السفن مسار سفنهم بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.