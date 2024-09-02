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هيئة بحرية بريطانية: سفينة تجارية تتعرض لهجوم بمقذوفين قرب الصليف في اليمن

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(رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة استرشادية في وقت مبكر من يوم الاثنين إن سفينة تجارية تعرضت لهجوم بمقذوفين مجهولين على بعد 70 ميلا بحريا شمال غربي الصليف في اليمن.

وأضافت الهيئة أنه يجري تقييم الأضرار وأن انفجارا ثالثا وقع على مقربة من السفينة، لكن لم تقع إصابات على متنها.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات على الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

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