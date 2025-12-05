هيئة بحرية بريطانية: سفينة قبالة اليمن أبلغت عن تبادل لإطلاق النار مع زوارق صغيرة
دبي 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة أن سفينة على بعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن أبلغت عن تبادل لإطلاق النار بعد رصدها نحو 15 قاربا صغيرا على مقربة منها.
وأضافت السفينة أنها لا تزال في حالة تأهب قصوى وأن القوارب غادرت الموقع.
وأفاد ربان السفينة بأن الطاقم بخير، وأنها تواصل رحلتها إلى ميناء التوقف التالي.
