هيئة بحرية بريطانية: ناقلة نفط انحرفت نحو إيران بعد اقتراب زوارق صغيرة منها

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري يوم الجمعة إن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال كانت تبحر من الإمارات إلى سنغافورة غيرت مسارها بشكل مفاجئ واتجهت نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضافت أمبري أن الناقلة التي كانت على بعد نحو 22 ميلا بحريا شرقي ميناء خورفكان الإماراتي، اقتربت منها في وقت سابق ثلاثة قوارب صغيرة أثناء عبورها جنوبا عبر مضيق هرمز قبل أن تنحرف عن مسارها لاحقا في خليج عمان.

وقالت إن الأمر بدا “على الأرجح مستهدفا”.

وأبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في البداية عن حدوث واقعة وصفتها بأنها تمثل “نشاطا مشبوها” وقالت إنها تلقت إشعارا بواقعة على بعد 20 ميلا بحريا شرقي خورفكان.

ولم ترد السلطات الإماراتية بعد على طلب للحصول على تعليق.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

