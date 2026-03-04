هيئة بحرية بريطانية تبلغ عن واقعتين بالقرب من الإمارات وعُمان

4 مارس آذار (رويترز) – قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغات أمس الثلاثاء عن واقعتين أثرتا على سفينتين بالقرب من الإمارات وسلطنة عمان.

وقالت الهيئة، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، إن ربان سفينة على بعد سبعة أميال بحرية (12.96 كيلومتر) شرقي الفجيرة في الإمارات أبلغ عن وقوع هجوم بمقذوفات مجهولة ألحق أضرارا بالصفائح الفولاذية بهيكل السفينة. وذكرت أن القبطان أكد سلامة الطاقم.

وفي واقعة حدثت في وقت سابق، قالت الهيئة إن ربان سفينة على بعد 137 ميلا بحريا شرقي مسقط أبلغ عن انفجار قوي بالقرب من السفينة، تلاه رصد تصاعد دخان وسط المياه، مضيفة أن السفينة وطاقمها سالمان.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)