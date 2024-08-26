هيئة بحرية تتلقى تقريرا عن واقعة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا باليمن

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دبي (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت يوم الاثنين تقريرا عن واقعة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا في اليمن.

وذكرت الهيئة أن ربان سفينة رصد زورقا مسيرا بالقرب منها إلى جانب قاربين صغيرين آخرين على بعد نحو ميلين بحريين إلى الشمال من الزورق المسير.

وعلى نحو منفصل، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها على علم بواقعة على بعد 80 ميلا بحريا تقريبا جنوب غربي عدن باليمن.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات على السفن قرب اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.