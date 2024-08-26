مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

هيئة بحرية تتلقى تقريرا عن واقعة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا باليمن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت يوم الاثنين تقريرا عن واقعة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا في اليمن.

وذكرت الهيئة أن ربان سفينة رصد زورقا مسيرا بالقرب منها إلى جانب قاربين صغيرين آخرين على بعد نحو ميلين بحريين إلى الشمال من الزورق المسير.

وعلى نحو منفصل، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها على علم بواقعة على بعد 80 ميلا بحريا تقريبا جنوب غربي عدن باليمن.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات على السفن قرب اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ألكسندرا أندريست

استخدام الشرطة للكاميرات المحمولة: ضروري لإنفاذ القانون أم تهديد للخصوصية؟

هل رأيت الكاميرات المثبتة بالجسم تُستخدم في منطقتك من قبل؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف ترى تأثيرها على العلاقة بين الجمهور وشرطة (النقل)؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
30 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
27 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية