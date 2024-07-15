هيئة بحرية وشركة أمبري: سفينة تبلغ عن تعرضها لهجوم قبالة اليمن

reuters_tickers

2دقائق

(رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة تجارية أبلغت عن انفجار ثلاثة صواريخ بالقرب منها بعد تعرضها لهجوم من ثلاثة زوارق صغيرة في البحر الأحمر في وقت مبكر يوم الاثنين.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية أن السفينة التي كانت على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية أبلغت عن انفجار صاروخ في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش ثم صاروخين آخرين بعد نحو 45 دقيقة.

وذكرت الهيئة في وقت سابق يوم الاثنين أن زورقا صغيرا مسيرا اصطدم بالسفينة مرتين وأطلق زورقان صغيران مأهولان النار عليها.

وأضافت أن السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى ميناء التوقف التالي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران تشن منذ نوفمبر تشرين الثاني هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أن السفينة “اتخذت تدابير حماية ذاتية” قبل أن يتوقف الهجوم بعد نحو 15 دقيقة.

وأسفرت عشرات الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي منذ نوفمبر تشرين الثاني عن غرق سفينتين والاستيلاء على ثالثة ومقتل ثلاثة بحارة على الأقل.

وتسببت الهجمات في تعطيل حركة التجارة العالمية، إذ اضطر مالكو السفن لتغيير مساراتها بعيدا عن قناة السويس. وردا على هذه الهجمات، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات انتقامية على أهداف للجماعة منذ فبراير شباط.

ووفقا لتقرير صادر وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية تأثرت 65 دولة على الأقل وشركات طاقة وشحن كبرى بهجمات جماعة الحوثي.