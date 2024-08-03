هيئة بريطانية: انفجار صغير وقع قرب سفينة شرقي عدن اليمنية

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القاهرة (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم السبت إن انفجارا صغيرا وقع بالقرب من سفينة على بعد 170 ميلا بحريا شرقي مدينة عدن اليمنية، حيث يستهدف الحوثيون السفن التجارية تضامنا مع الفلسطينيين.

وكانت الهيئة قد قالت في البداية إن الواقعة حدثت جنوب غربي مدينة عدن.

وأضافت الهيئة في تقرير نقلا عن ربان السفينة (إم.في جروتون) “رصد فريق أمني مسلح انفجارا صغيرا بالقرب من السفينة”.

وأضاف ربان السفينة أنه لم تقع أضرار وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

وإذا أعلن الحوثيون مسؤوليتهم، فستكون هذه الواقعة هي الأولى لهم منذ أن نفذت إسرائيل غارة جوية انتقامية ضد الجماعة في ميناء الحديدة الشهر الماضي.

وتعطلت حركة الملاحة الدولية في المنطقة منذ نوفمبر‭‭‭ ‬‬‬تشرين الثاني‭‭‭ ‬بسبب هجمات الحوثيين.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).