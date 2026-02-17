هيئة بريطانية: بلاغ عن واقعة قبالة عدن باليمن

17 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء أنها تلقت بلاغا عن واقعة تبادل إطلاق نار بين سفينة وزورق صغير على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من ميناء عدن باليمن.

وأضافت الهيئة أن زورقا صغيرا أبيض، على متنه خمسة أشخاص، اقترب من سفينة ووجه إشارات لها ليندلع تبادل إطلاق نار بأسلحة خفيفة.

وذكرت أنه تم الإبلاغ عن وجود زورقين آخرين في محيط الواقعة، وأن السلطات تحقق في الواقعة.

وشن الحوثيون في اليمن عددا من الهجمات على السفن في البحر الأحمر منذ 2023، قائلين إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين بسبب حرب إسرائيل في قطاع غزة. لكن الهجمات توقفت منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول.

ومع ذلك، لا تزال بعض شركات الشحن حذرة من استئناف الرحلات عبر ذلك الممر المائي.

وعطلت الهجمات حركة التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو واحد من أكثر طرق الشحن نشاطا في العالم.

وسبق أن نشطت في المنطقة عصابات قرصنة صومالية، غالبا ما كانت تستخدم قوارب صغيرة وسريعة.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وجنى شقير وتالا رمضان – إعداد مروة غريب وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)