هيئة بريطانية: تخفيض تصنيف واقعة تتعلق بسفينة وزوارق قرب ميناء عدن

reuters_tickers

2دقائق

17 فبراير شباط (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها خفضت تصنيف واقعة تتعلق بسفينة وزوارق صغيرة على بعد حوالي 70 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء عدن اليمني اليوم الثلاثاء إلى “نشاط مشبوه” لأنه لم يحدث إلا طلقات تحذيرية.

وذكرت الهيئة في وقت سابق أنها تلقت بلاغا عن تبادل إطلاق نار بأسلحة خفيفة بعد أن اقترب زورق أبيض صغير، على متنه خمسة أشخاص، من سفينة.

وأضافت في تحديث أنها علمت بأنه لم يحدث إلا إطلاق طلقات تحذيرية دون توجيه أي أسلحة نحو السفينة أو الزورق.

وأردفت الهيئة تقول إنه جرى الإبلاغ عن وجود زورقين آخرين في محيط الواقعة التي تحقق فيها السلطات.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء الإبحار والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وشن الحوثيون في اليمن عددا من الهجمات على السفن في البحر الأحمر منذ 2023، قائلين إنهم ينفذون حملة لدعم الفلسطينيين بسبب حرب إسرائيل في قطاع غزة. لكن الهجمات توقفت منذ التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول.

ومع ذلك، لا تزال بعض شركات الشحن حذرة من استئناف الرحلات عبر ذلك الممر المائي.

وعطلت الهجمات حركة التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو واحد من أكثر مسارات الشحن نشاطا في العالم.

وسبق أن نشطت في المنطقة عصابات قرصنة صومالية، غالبا ما كانت تستخدم قوارب صغيرة وسريعة.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وجنى شقير وتالا رمضان – إعداد مروة غريب وأميرة زهران ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )