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هيئة بريطانية: حادثان بحريان قبالة سواحل عُمان

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أول أغسطس آب (رويترز) – أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأنها تلقت بلاغات عن حادثين بحريين قبالة سواحل سلطنة عُمان، أحدهما اصطدام ناقلة نفط بجسم مجهول.

وفي الحادث الأول، اصطدمت ناقلة نفط بجسم مجهول على بُعد حوالي 11 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة ليما العُمانية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها وفقدان السيطرة عليها، وفقا لما ذكرته الهيئة. وأضافت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو آثار بيئية.

وفي وقت لاحق، أفادت الهيئة بتلقيها بلاغا ثانيا عن حادث وقع على بُعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة خصب العُمانية. وأفاد ربان ناقلة نفط برؤية ارتطام قوي وانفجار بالقرب من السفينة، دون الإبلاغ عن أي أضرار.

وتقع ليما وخصب في شبه جزيرة مسندم العُمانية عند مدخل مضيق هرمز.

(تغطية صحفية حاتم ماهر وإيناس العشري – إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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