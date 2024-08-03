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هيئة بريطانية: سفينة تبلغ عن انفجار صغير بالقرب منها قبالة ميناء عدن باليمن

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القاهرة (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم السبت إن سفينة شحن أبلغت عن انفجار صغير بالقرب منها على بعد نحو 170 ميلا بحريا شرقي ميناء عدن اليمني.

وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات على حركة الشحن الدولي قرب اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضافت الهيئة في إشعار نقلا عن ربان ناقلة الحاويات (إم.في جروتون) “رصد فريق أمني مسلح انفجارا صغيرا بالقرب من السفينة”.

وذكرت أنه لم تقع أضرار وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

وقالت الهيئة أيضا إن السلطات تحقق في واقعة ثانية على بعد 125 ميلا بحريا شرقي عدن.

وإذا أعلن الحوثيون مسؤوليتهم، فستكون هذه أول واقعتين تنفذهما الجماعة منذ أن نفذت إسرائيل غارة جوية انتقامية ضدها في ميناء الحديدة الشهر الماضي.

وتسببت هجمات الحوثيين في توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات انتقامية وتعطيل حركة التجارة العالمية مع تغيير مالكي السفن مسار رحلاتهم بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس واتخاذ طريق أطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

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