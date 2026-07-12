هيئة بريطانية: طاقم السفينة المتضررة قبالة عُمان غادرها

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12 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد أن طاقم سفينة حاويات تركها بعد أن أبلغت سلطات عسكرية عن تضرر السفينة واندلاع حريق على متنها بالقرب من سلطنة عمان.

وكانت الهيئة قد ذكرت في وقت سابق أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد تسعة أميال بحرية (16.7 كيلومتر) شرقي سلطنة عُمان.

وفي تحديث، قالت الهيئة إنها تلقت معلومات من سلطات عسكرية ومسؤول على متن السفينة تفيد بأن الطاقم تخلى عنها ويستقل حاليا قارب نجاة، مضيفة أن السلطات تواصل التحقيق في الواقعة.

وشن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات على إيران بعد أن هاجمت قوات الحرس الثوري سفينة حاويات ترفع علم قبرص كانت تمر عبر مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة إكس “صار أحد أفراد الطاقم المدنيين في عداد المفقودين، والسفينة غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع على متنها وأضرار جسيمة لحقت بغرفة المحركات”.

وذكرت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في وقت سابق اليوم أنه تم استهداف سفينة كانت قد عرضت الأمن البحري للخطر عبر إيقاف أنظمتها، بعد أن حاولت، إلى جانب سفن أخرى، العبور عبر مسار غير مصرح به على الرغم من التحذيرات لتصحيح مسارها.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )