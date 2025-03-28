هيئة حكومية صينية ستدرس اتفاق بيع ميناءين في قناة بنما (صحيفة)

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أعلنت هيئة تنظيم السوق الصينية أنها ستدرس بيع شركة “سي كاي هاتشيسون” العملاقة ومقرها في هونغ كونغ، ميناءين في قناة بنما إلى تحالف شركات أميركية، بحسب ما ذكرت صحيفة “تا كونغ باو” التي تدعمها بكين في هونغ كونغ الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم هيئة تنظيم السوق التابعة للدولة قوله إنه “تم إبلاغها بهذه الصفقة وسوف تجري مراجعة وفقا للقانون لحماية المنافسة العادلة في السوق والمصلحة العامة”.

ونقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” ومقرها في هونغ كونغ عن “مصدر مقرب من هاتشيسون” قوله إنه لن يتم توقيع الاتفاق النهائي كما كان مخططا له في الثاني من نيسان/أبريل.

وباعت شركة هاتشيسون عملياتها في الموانئ العالمية خارج الصين هذا الشهر، بما في ذلك ميناءان عند مداخل قناة بنما، إلى مجموعة أميركية تقودها شركة “بلاك روك” BlackRock العملاقة لإدارة الأصول، مقابل 19 مليار دولار.

وجاء الاتفاق بعدما مارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا لمدة أسابيع رافضا استبعاد تدخل عسكري في بنما “لاستعادة” الممر المائي الحيوي.

واشتكى ترامب منذ توليه السلطة في كانون الثاني/يناير من أن الصين تسيطر على القناة التي تحمل أهمية استراتيجية وأدارتها الولايات المتحدة في الماضي.

وتعرض الاتفاق لانتقادات من جانب مكتبين حكوميين صينيين مسؤولين عن الإشراف على شؤون هونغ كونغ أحدهما مقره في بكين والآخر في هونغ كونغ.

وأبدى المكتبان في الأيام الأخيرة رفضهما للاتفاق من خلال إعادة نشر مقالات صحافية كاملة تهاجمه، بينها مقال رأي وصف الصفقة بأنها “خيانة وبيع لكل الصينيين”.

هول/س ح/الح