هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن واقعة قرب اليمن

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القاهرة (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الخميس إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني، مضيفة أن السلطات تجري تحقيقا.

ونفذ الحوثيون من ​​اليمن ما يقرب من 100 هجوم على سفن عابرة للبحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني ويقولون إن عملياتهم تهدف إلى إسناد الفلسطينيين في غزة في حربهم المستمرة مع إسرائيل منذ عام. وتسببت هجماتهم في إغراق سفينتين والاستيلاء على أخرى ومقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة.

وذكرت الهيئة في بيانها أن ربان سفينة أبلغ عن إصابتها بثلاث قذائف وأنها تعرضت لأضرار لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية.

وجاء في البيان أن التقارير تشير إلى أن أفراد الطاقم بخير وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء الرسو التالي.