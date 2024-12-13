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هيئة محلفين أمريكية كبرى تتهم مسؤولا سابقا عن سجن سوري بالتعذيب

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من كانيشكا سينغ

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس إن هيئة محلفين اتحادية كبرى في لوس انجليس وجهت اتهامات بالتعذيب لمسؤول سابق بالحكومة السورية ترأس سجن دمشق المركزي من عام 2005 إلى عام 2008.

وذكرت الوزارة أن سمير عثمان الشيخ (72 عاما) كان مسؤولا عن سجن عدرا، الاسم الذي يشتهر به السجن، خلال تلك الفترة، وتردد أنه كان يعطي أوامر لمرؤوسيه بإلحاق ألم ومعاناة جسدية ونفسية شديدة بالمعتقلين السياسيين وغيرهم.

وأضافت في بيان أنه كان ينخرط شخصيا في بعض الأحيان في مثل هذه الأعمال.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بالشيخ على الفور للحصول على تعليق.

وقالت الوزارة إن التعذيب كان يهدف إلى ردع المعارضة المناهضة لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وأضافت أن الشيخ كذب في وقت لاحق بشأن جرائمه للحصول على “البطاقة الخضراء” الأمريكية أو تصريح الإقامة.

وكان الشيخ، الذي شغل عدة مناصب في الأجهزة الأمنية السورية، مرتبطا بحزب البعث السوري وعينه الأسد محافظا لدير الزور عام 2011.

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