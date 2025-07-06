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هيئة وشركة بريطانيتان: هجوم على سفينة شحن بالبحر الأحمر قبالة اليمن

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القاهرة (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري يوم الأحد إن سفينة شحن تعرضت لإطلاق نار وقذائف صاروخية من ثمانية زوارق صغيرة في البحر الأحمر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليمن.

وأضافت الهيئة والشركة في تقريرين أن فريقا أمنيا مسلحا على متن السفينة رد على إطلاق النار.

وذكر مصدر في الأمن البحري أن السفينة التي ترفع علم ليبيريا والمملوكة لجهات يونانية اسمها ماجيك سيز وأن المياه تسربت إليها.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وهذان هما أول تقريرين من نوعهما تصدرهما الهيئة والشركة عن هذه المنطقة منذ منتصف أبريل نيسان. ولا يزال التوتر في الشرق الأوسط متصاعدا بسبب حرب إسرائيل على غزة وما تلاها من حرب على إيران استمرت 12 يوما والغارات الجوية الأمريكية على مواقع نووية إيرانية في يونيو حزيران.

وقالت الهيئة والشركة إن هجوم يوم الأحد وقع على بعد 51 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن وأدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة.

شنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أكثر من 100 هجوم استهدف سفن الشحن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وخلال تلك الفترة أغرقت الجماعة سفينتين واستولت على أخرى وقتلت أربعة بحارة على الأقل في هجوم عرقل حركة الشحن العالمية وأجبر الشركات على تغيير مساراتها، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تكثيف هجماتها على الجماعة هذا العام.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو أيار توقف بلاده عن قصف الحوثيين في اليمن قائلا إن الجماعة وافقت على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

وذكرت سلطنة عمان في بيان أصدرته في ذلك الحين أنه بموجب هذا الاتفاق لن يستهدف أي من الولايات المتحدة أو الحوثيين الطرف الآخر، وهو ما يتضمن السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

لكن الحوثيين هددوا في يونيو حزيران باستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر إذا شاركت واشنطن في هجمات إسرائيل على إيران. وحتى الآن لم يذكروا تحديدا ما إن كانوا سينفذون تهديدهم بعد الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي.

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