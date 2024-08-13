هيئتان بريطانيتان: سفينتان تبلغان عن انفجارات قبالة اليمن

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القاهرة (رويترز) – قالت هيئتان بحريتان بريطانيتان إن سفينتين تعرضتا لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن يوم الثلاثاء لكن لم يبلغ أي منهما عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الثلاثاء إن ربانا أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم من قارب مسير جرى تعطيله بنجاح على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.

وذكرت الهيئة وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن السفينة ذاتها أبلغت عن وقوع انفجارين على مقربة منها.

وفي وقت لاحق، قال مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن إن السفينة هي ناقلة النفط الخام دلتا أتلانتيكا التي ترفع علم ليبيريا مشيرا إلى أنها شهدت محاولات هجوم متعددة.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات تستهدف حركة الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بقطاع غزة.

وذكرت الهيئة يوم الثلاثاء أن سفينة على بعد 97 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن أبلغت عن وقوع انفجار في محيطها.

وقال مركز المعلومات البحرية المشترك إن السفينة الثانية التي تعرضت للهجوم هي ناقلة النفط الخام التي ترفع علم بنما “أون فينيكس” مضيفة أنها لم تتعرض لأضرار.

ولم تصب أي من السفينتين والطاقمين العاملين عليهما بأي سوء وتتجهان إلى الميناء التالي.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ردا على هجمات الحوثيين التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.