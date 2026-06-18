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هيجسيث: أمريكا ستستأنف العمل العسكري إذا لم تف إيران بالتزاماتها

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واشنطن 18 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث للصحفيين اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستستأنف العمليات العسكرية وتعيد فرض الحصار إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم معها.

وقال هيجسيث في بروكسل عقب اجتماعه مع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي “أشار الرئيس إلى أننا سنكون على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم إيران بما وعدت به ضمن الإطار الزمني المحدد لهذه المحادثات”.

وأضاف “إذا لم تمتثل إيران، فنحن قادرون تماما على إعادة فرض حصار محكم”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية