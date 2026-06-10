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هيجسيث: أمريكا ستقصف “منشآت رئيسية” في إيران اليوم

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قاعدة ماكديل الجوية (فلوريدا) 10 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن قوات بلاده ستنفذ أوامر الرئيس دونالد ترامب وستوجه ضربة قوية لإيران اليوم الأربعاء بقصف “منشآت رئيسية”.

وفي حديثه للصحفيين بعد الاستماع إلى إحاطة من القادة في مقر القيادة المركزية الأمريكية بفلوريدا، قال هيجسيث إن إيران أُتيحت لها فرصة لإبرام اتفاق لكنها لم تغتنمها.

وقال هيجسيث “سنضرب بقوة وفق شروطنا أهدافا لتحسين البيئة التي نعمل فيها وتقويض القدرات التي تريد إيران امتلاكها”.

وتحدث هيجسيث بعد أن قال ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، مهددا بمزيد من التصعيد في أعقاب واحدة من أعنف عمليات تبادل إطلاق النار خلال شهرين.

واتهم هيجسيث إيران “باختيار ممارسة الألاعيب”، وقال “إذا اضطررنا إلى التفاوض بالقنابل، فسنتفاوض بالقنابل، ونحن بارعون في ذلك”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

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