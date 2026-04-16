هيجسيث: قواتنا مستعدة لاستئناف القتال إذا لم تبرم إيران اتفاقا
واشنطن 16 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في إفادة صحفية في البنتاجون اليوم الخميس إن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مستعدة لاستئناف العمليات القتالية إذا لم توافق إيران على اتفاق سلام.
وأضاف “بإمكانك يا إيران اختيار مستقبل مزدهر، جسرا ذهبيا، ونأمل أن تفعلوا ذلك من أجل الشعب الإيراني”.
وتابع “لكن إن أساءت إيران الاختيار، فستواجه حصارا وإسقاط قنابل على البنية التحتية والكهرباء والطاقة”.
وتفرض القوات الأمريكية سيطرتها على حركة جميع السفن التي تحاول الوصول إلى إيران أو مغادرتها، في إطار حملة للضغط على طهران لإبرام اتفاق.
وقال الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة “سنلاحق بنشاط أي سفينة ترفع العلم الإيراني أو أي سفينة تحاول تقديم دعم مادي لإيران”.
وأضاف أنه سيتم اعتراض السفن التي تحاول كسر الحصار وتحذيرها بأنه “إذا لم تمتثل لهذا الحصار، فسوف نستخدم القوة”. وقال في المؤتمر الصحفي إن تطبيق ذلك سيتم داخل المياه الإقليمية الإيرانية وفي المياه الدولية.
