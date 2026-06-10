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هيجسيث: ليس من الحكمة أن تتحدى إيران أمريكا أكثر من ذلك

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قاعدة خليج جوانتانامو البحرية الأمريكية (كوبا) 10 يونيو حَزِيرَان (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الأربعاء إنه ليس من الحكمة أن تتحدى إيران الولايات المتحدة أكثر من ذلك، وذلك بعد أن نفذت واشنطن ضربات جوية ليلا ردا على إسقاط طائرة هليكوبتر أباتشي أمريكية.

وأضاف هيجسيث، خلال زيارة لقاعدة جوانتانامو الأمريكية في كوبا “في الوقت الراهن، هذه ضربات دفاعية لضمان حماية شعبنا. ومرة أخرى، سيكون من غير الحكمة أن تتحدانا إيران أكثر من ذلك… يسعى الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب إلى التوصل إلى اتفاق، بل إلى اتفاق شامل يصب في مصلحة الشعب الأمريكي، بحيث لا تتمكن إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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