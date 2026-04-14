هيغسيث يعلن عن شراكة دفاعية “مهمة” مع إندونيسيا
أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الاثنين عن شراكة دفاعية “مهمة” مع إندونيسيا، عقب اجتماعه مع نظيره الإندونيسي جعفري شمس الدين في البنتاغون.
وقال هيغسيث في منشور على إكس “نرفع مستوى علاقتنا إلى شراكة تعاون دفاعي مهم، اعترافا بقوة وإمكانات علاقاتنا الدفاعية الثنائية”.
وتشمل الشراكة “تحديث القدرات العسكرية وبناءها” و”التدريب والتعليم العسكري الاحترافي” و”المناورات والتعاون العملاني”، وفقا لبيان مشترك.
و”يؤكد البلدان التزامهما المشترك بالحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، كما جاء في البيان.
وقالت جاكرتا إن الشراكة “فرصة لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية”، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة “الحفاظ على سياسة خارجية حرة وفعّالة والمصالح الوطنية والاحترام الكامل لسيادة الدولة”.
وأشارت إلى أن مقترحا أميركيا بالسماح للطائرات العسكرية الأميركية بعبور المجال الجوي الإندونيسي “يخضع لمراجعة دقيقة”.
و”لا يزال الأمر بحاجة إلى مزيد من النقاش من خلال الآليات الفنية والإجراءات الوطنية المعمول بها”، بحسب بيان لوزارة الدفاع الإندونيسية.
تضمّ إندونيسيا أقوى جيش في جنوب شرق آسيا، وفقا لموقع “غلوبال فاير باور” لتحليل الدفاع.
وبينما تؤكد جاكرتا التزامها بموقف دبلوماسي محايد، انضمت العام الماضي إلى مجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة إلى جانب روسيا والصين.
والتقى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين وشملت محادثاتهما ملف النفط.
لكن برابوو وقّع أيضا اتفاقية تجارية مع دونالد ترامب وانضم إلى “مجلس السلام” الذي أسسه الرئيس الأميركي.
وتتمتع إندونيسيا بموقع استراتيجي على مضيق مالاكا، وهو أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم لنقل النفط والسوائل البترولية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
