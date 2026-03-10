هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في لبنان بالمخالفة للقانون

reuters_tickers

4دقائق

القدس 10 مارس آذار (رويترز) – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أمس الاثنين إن الجيش الإسرائيلي استخدم بشكل غير قانوني ذخائر الفوسفور الأبيض فوق منازل في بلدة يحمور بجنوب لبنان يوم الثالث من مارس آذار، مما شكل تهديدا للمدنيين.

وقال رمزي قيس، وهو باحث في شؤون لبنان لدى المنظمة، في التقرير “يمكن أن تتسبب الآثار الحارقة للفوسفور الأبيض في الوفاة أو إصابات قاسية تؤدي إلى معاناة مدى الحياة”.

وذكرت المنظمة الحقوقية أنها تحققت من ثماني صور تظهر استخدام الفوسفور الأبيض فوق منطقة سكنية في يحمور، وعاملين في الدفاع المدني يتعاملون مع حرائق في المنطقة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل مما خلصت إليه المنظمة.

وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز إنه لا يعلم بذلك الأمر ولا يمكنه تأكيد استخدام قذائف تحتوي على الفوسفور الأبيض في لبنان. وأضاف أنه لم يشاهد نفس مقاطع الفيديو التي شاهدتها هيومن رايتس ووتش ولا يمكنه التعليق على ما وصفه بهذه الادعاءات.

ولم تدل السلطات اللبنانية بتعليق.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان يحمور و50 قرية وبلدة أخرى إخلاء المنطقة في بيان أصدره في وقت مبكر من الثالث من مارس آذار.

وسبق أن أفادت رويترز بأن مزارعين لبنانيين كانوا يختبرون التربة لتحديد ما إذا كان بإمكانهم استئناف الزراعة بعدما استخدمت إسرائيل الفوسفور الأبيض في عام 2023.

وقال المجلس الوطني للبحث العلمي في لبنان إن إسرائيل شنت 175 هجوما على جنوب البلاد باستخدام الفوسفور الأبيض منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 وحتى يوليو تموز 2024، وأدى عدد من هذه الهجمات إلى اندلاع حرائق أثرت على أكثر من 1480 فدان من الأراضي الزراعية.

ويمكن استخدام ذخائر الفوسفور الأبيض بشكل قانوني في ساحات القتال لعمل ستائر دخانية أو إضاءة المكان أو تحديد أهداف أو حرق مخابئ ومباني.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن استخدام الفوسفور الأبيض في انفجارات جوية فوق المناطق المأهولة بالسكان غير قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي.

ويعتبر الفوسفور الأبيض سلاحا حارقا بموجب البروتوكول الثالث للاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة. ويحظر البروتوكول استخدام الأسلحة الحارقة ضد أهداف عسكرية موجودة وسط المدنيين، لكن إسرائيل لم توقع عليه وليست ملزمة به.

وقتل 400 شخص تقريبا وأجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم في القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من أسبوع في لبنان.

وسبق أن اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض خلال عملياتها في لبنان عام 2023، وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)