واشنطن: “لم نصل بعد” لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الرهائن

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أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي لوسائل الإعلام الأحد أن البيت الأبيض يعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة لكنه “لم يصل إلى ذلك بعد”، رغم الأجواء الإيجابية بعد الهدنة في لبنان.

وقال جايك ساليفان “نحن نبذل جهودا حثيثة لمحاولة تحقيق ذلك. إننا منخرطون بشكل كبير مع الفاعلين الرئيسيين في المنطقة، وهناك عمل يُبذل حتى اليوم”، وفق تصريحات نشرتها شبكة “إن بي سي”.

واضاف “ستكون هناك محادثات ومشاورات أخرى، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد”.

ودعا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأحد إلى “الوقف الفوري لإطلاق النار” في غزة، وذلك خلال افتتاح أعمال القمة الخليجية الخامسة والأربعين في العاصمة الكويتية.

من جهته، صرح وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر الأحد من القدس أن هناك “مؤشرات” الى إحراز تقدم يمكن أن يفضي الى اتفاق.

وأضاف ساعر خلال مؤتمر صحافي “ما يمكنني قوله إن هناك مؤشرات الى إمكان رؤية درجة اكبر من الليونة من جانب حماس بسبب الظروف، وبينها اتفاق لبنان”.

واكد أن لدى الحكومة الاسرائيلية “نية للتقدم في هذا الموضوع”.

– لبنان –

رحب ساليفان أيضا باتفاق الهدنة بين اسرائيل وحزب الله اللبناني والذي بدأ سريانه الأربعاء، واعتبر في تصريحات لشبكة “إن بي سي” أنه “تقدم هائل بالنسبة الى الشرق الاوسط” مضيفا “علينا ان نحميه والتأكد من احترامه في شكل تام”.

وقال أيضا عبر الشبكة نفسها إن “هدفنا هو الصمود خلال هذه الأيام الأولى الدقيقة بالنسبة الى وقف النار، حين يكون الأكثر هشاشة”.

وأعلن الجيش الاسرائيلي السبت أنه شن ضربات جوية عدة على مواقع لحزب الله في لبنان.

وصرح جايك ساليفان لشبكة “سي بي إس” أن بايدن “قال إن (اتفاق لبنان) فرصة حقيقية لتحقيق وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن في غزة”، مؤكدا أن الرئيس تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي “قال له إنه يتفق معه، وإن الوقت مناسب”.

وأضاف “إذا تمكن العالم من الاجتماع معا للضغط على حماس، فيمكننا أخيرا تحقيق انفراجة، والتوصل إلى اتفاق”.

– مجاعة –

أسفر هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1207 أشخاص، معظمهم مدنيون من نساء وأطفال، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت مقطع فيديو للرهينة الإسرائيلي-الأمريكي إيدان ألكسندر وهو يطلب من الإسرائيليين والأميركيين الضغط على المسؤولين من أجل إطلاق سراحه. وقال جايك ساليفان الأحد إن هذا الفيديو “تذكير قاس بوحشية حماس”.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة ارتفعت إلى 44429 قتيلا على الأقل.

وأشار ساليفان إلى أن المجاعة تشكل “خطرا مستمرا” في القطاع المدمر. وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأحد أنها علقت تسليم المساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل بسبب مخاوف أمنية.

بور/ح س/دص