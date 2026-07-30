واشنطن: عقوبات جديدة على إيران تستهدف شبكات دعم لشركة ماهان للطيران

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30 يوليو تَمُّوز (رويترز) – فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف شبكات عالمية داعمة لشركة ماهان للطيران، الناقلة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تنقل أفرادا من الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنها أدرجت ستة كيانات وأفراد في الصين والهند وروسيا وإيران على قوائم العقوبات، وذلك لعملهم كوكلاء مبيعات وشبكات دعم لشركة الطيران الخاضعة للعقوبات الأمريكية والأوروبية.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )