واشنطن: عقوبات على إيران تستهدف داعمين لشركة ماهان للطيران

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30 يوليو تَمُّوز (رويترز) – فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف شبكات عالمية داعمة لشركة ماهان للطيران، الناقلة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تنقل أفرادا من الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنها أدرجت ستة كيانات وأفراد في الصين والهند وروسيا وإيران على قوائم العقوبات، وذلك لعملهم كوكلاء مبيعات وشبكات دعم لشركة الطيران الخاضعة للعقوبات الأمريكية والأوروبية.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت سفينتي غاز في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط، مما ينذر بجبهة جديدة محتملة في الحرب الأمريكية الإيرانية، ويزيد من احتمال تهديد الملاحة عبر قناة السويس، إحدى آخر المسارات المتبقية لتصدير النفط السعودي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات أيضا على شركة واجهة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة إن إجراء اليوم الخميس “يزيد من تفكيك الشبكة التي تدعم أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )