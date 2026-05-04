واشنطن: لدينا مدمرات صاروخية في الخليج وعبرت سفينتان المضيق

reuters_tickers

5دقائق

دبي/واشنطن 4 مايو أيار (رويترز) – قال الجيش الأمريكي إن مدمرتين تابعتين للبحرية مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا الخليج لكسر الحصار الإيراني، وإن سفينتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز، وذلك بعد أن ذكرت إيران أنها منعت سفينة حربية أمريكية من دخول الخليج.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تدعم “مشروع الحرية” الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب، والذي يهدف إلى “إرشاد” السفن التجارية العالقة في الخليج بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لتخرج بأمان، مضيفة أنها تنفذ الحصار على الموانئ الإيرانية.

ويبدو أن هذا التطور يزيد من خطر حدوث مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في ممر مائي يعبره عادة خمس إمدادات النفط والغاز العالمية المنقولة بحرا، لكنه ظل شبه مغلق على مدى شهرين نتيجة للحرب.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا المضيق بينما كانت المدمرات الأمريكية تعمل في الخليج، وأضافت “القوات الأمريكية تدعم بشكل فعال الجهود الرامية لإعادة حركة الشحن التجاري”.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت إيران إنها أجبرت سفينة حربية أمريكية على التراجع بعيدا عن مضيق هرمز، لكن القيادة المركزية الأمريكية سارعت لنفي تقرير إخباري إيراني عن تعرض السفينة لهجوم صاروخي.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران أطلقت طلقة تحذيرية، وإنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السفينة الحربية تضررت.

وقفزت أسعار النفط خمسة بالمئة بفعل التقارير الواردة عن إجبار السفينة الحربية على العودة، وارتفعت بنحو 2.5 بالمئة بحلول الساعة 12:20 بتوقيت جرينتش.

ولا يزال قطاع الشحن بحاجة إلى الاقتناع بأن هذا الممر الحيوي لإمدادات النفط، الذي ألحق إغلاقه الضرر بأنشطة الأعمال والتجارة العالمية، آمن للاستخدام، في ظل عدم وجود مؤشرات تذكر على إحراز تقدم نحو حل للصراع بين واشنطن وإيران عبر المفاوضات.

وقالت البحرية الإيرانية إنها منعت سفنا حربية “أمريكية-صهيونية” من دخول منطقة المضيق بإصدارها “تحذيرا سريعا وحاسما”.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية في أثناء إبحارها بالقرب من ميناء جاسك عند المدخل الجنوبي للمضيق، لكن القيادة المركزية الأمريكية نفت إصابة أي سفينة حربية.

ولم يقدم ترامب تفاصيل تذكر بشأن خطة مساعدة السفن وطواقمها العالقة في هذا الممر المائي الحيوي، والتي تعاني من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الأخرى.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أمس الأحد “أبلغنا هذه الدول بأننا سنرشد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة”.

* تحذير من الجيش الإيراني

ردت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية على إعلان ترامب بإبلاغ السفن التجارية وناقلات النفط بالامتناع عن أي تحرك بدون تنسيق مع الجيش الإيراني.

وقال علي عبد اللهي علي آبادي قائد القيادة الموحدة في بيان “أكدنا مرارا أن أمن مضيق هرمز مسؤوليتنا، وأن ضمان مرور السفن بأمان يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة”.

وتابع “ننذر أي قوات مسلحة أجنبية، خاصة الجيش الأمريكي المعتدي، بأنه ستتم مهاجمتها إذا حاولت الاقتراب والدخول إلى مضيق هرمز”.

وتمنع إيران مرور جميع السفن تقريبا من الخليج باستثناء السفن التابعة لها منذ بداية الحرب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط 50 بالمئة أو أكثر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها ستدعم جهود “مشروع الحرية” الذي أعلنه ترامب بواسطة 15 ألف عسكري وأكثر من 100 طائرة متمركزة في البر والبحر إلى جانب سفن حربية وطائرات مسيرة.

وقال الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان “دعمنا لهذه المهمة الدفاعية ضروري لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي، بينما نواصل أيضا الحصار البحري”.

(إعداد أميرة زهران وسلمى نجم وشيرين عبد العزيز ودعاء محمد للنشرة العربية)