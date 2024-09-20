واشنطن: ممول لبناني يقر بالذنب في التهرب من العقوبات الأمريكية

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة العدل الأمريكية إن رجلا يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية تتهمه الولايات المتحدة بتمويل جماعة حزب الله المسلحة أقر يوم الجمعة بالذنب في قضية جنائية تتعلق بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال.

وقال محامو محمد بزي للمدعين الاتحاديين في بروكلين هذا الشهر إنه يريد تغيير قراره فيما يتعلق بإقراره بالذنب.

وكان بزي (60 عاما) قد دفع ببراءته العام الماضي من ثلاث تهم جنائية تشمل الشروع في إجراء معاملات مع منظمة إرهابية تواجه عقوبات.