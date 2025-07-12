واشنطن: نعلم بمقتل أمريكي على يد مستوطنين إسرائيليين

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من كانيشكا سينغ ومنة علاءالدين

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إنها على علم بالأنباء التي أفادت بوفاة مواطن أمريكي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بعد ورود أنباء عن تعرض مواطن أمريكي فلسطيني للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نقلا عن وزارة الصحة أن المواطن سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عاما) توفي بعد تعرضه للضرب المبرح على يد مستوطنين إسرائيليين مساء الجمعة، في هجوم تسبب أيضا في إصابة 10 آخرين في بلدة شمال رام الله.

وقال مصدر طبي فلسطيني إنه عُثر أيضا على جثة شخص ثان في المنطقة. ولم يصدر تعليق بعد من وزارة الصحة الفلسطينية بهذا الشأن.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن أقارب القتيل، وهو من تامبا بولاية فلوريدا، قولهم إنه تعرض للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نحن على علم بأنباء وفاة مواطن أمريكي في الضفة الغربية”، مضيفا أن الوزارة ليس لديها أي تعليق إضافي “احتراما لخصوصية عائلته وأحبائه”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الواقعة التي شهدتها بلدة سنجل. وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والمستوطنين بعدما رشق الفلسطينيون إسرائيليين بالحجارة مما أدى لوقوع إصابات طفيفة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه جرى إرسال قوات إلى الموقع واستخدمت أسلحة غير فتاكة لتفريق الحشود.

ووفقا لجماعات حقوقية، زاد عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة أواخر عام 2023.

وقتل عشرات الإسرائيليين في هجمات شنها فلسطينيون في الشوارع خلال السنوات القليلة الماضية فيما كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وقتلت إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية عددا من المواطنين الأمريكيين في الضفة الغربية من بينهم الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة والفتى الفلسطيني الأمريكي عمر محمد ربيع والناشطة التركية الأمريكية عائشة نور إزجي إيجي.

وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وكذلك بناء المستوطنات ويجب إنهاء ذلك في أسرع وقت ممكن.

وتعارض إسرائيل ذلك، مشيرة لروابط تاريخية وتوراتية بالأرض التي احتلتها في حرب عام 1967. والضفة الغربية من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها.