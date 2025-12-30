The Swiss voice in the world since 1935
واشنطن: وزير الخارجية الأمريكي بحث مع نظيره السعودي التوترات المستمرة في اليمن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الوزير ماركو روبيو بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود التوترات المستمرة في اليمن والأمن في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء سحب قواتها المتبقية من اليمن، وذلك بعد أن أيدت السعودية دعوة موجهة إلى القوات الإماراتية للانسحاب خلال 24 ساعة، في ظل أزمة حادة بين البلدين الخليجيين المنتجين للنفط.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

