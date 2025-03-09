واشنطن “لم تجدّد” الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران

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امتنعت الولايات المتحدة عن تجديد الإعفاء الممنوح للعراق منذ 2018 وكان يتيح له استيراد الكهرباء من إيران، داعية بغداد إلى “التخلص من اعتمادها” على موارد الطاقة من طهران الخاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيل سياسة “الضغوط القصوى” التي اعتمدها تجاه إيران خلال ولايته الرئاسية الأولى، وشملت تشديد العقوبات على طهران على خلفية اتهامها بالسعي لحيازة سلاح نووي.

وقام في العام 2018 بسحب بلاده أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.

ومنذ ذلك الحين، تمتّعت بغداد التي تحاول أن تحافظ على علاقات جيدة مع جارتها الإيرانية وحليفتها الاستراتيجية الأميركية، بإعفاء من واشنطن لاستيراد الكهرباء من إيران.

وقالت متحدثة باسم السفارة الأميركية في بغداد لوكالة فرانس برس الأحد “في الثامن من آذار/مارس، لم تجدد وزارة الخارجية الأميركية الإعفاء الممنوح للعراق لشراء الطاقة الكهربائية الإيرانية”.

وأشارت إلى أن ذلك “يضمن عدم السماح لإيران بأي درجة من الانفراج الاقتصادي أو المالي”.

ودعت المتحدثة حكومة محمد شياع السوداني الى “التخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن”، مرحّبة كذلك بـ”التزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق استقلالية الطاقة”.

ويعتمد العراق بشدّة على الجمهورية الإسلامية في مجال موارد الطاقة على الرغم من أنه بلد غني بالنفط، لكن بنيته التحتية متهالكة بسبب عقود من الحروب والنزاعات.

ويستورد العراق من إيران ثلث حاجته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء في ظلّ عجزه عن تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين حاجات سكانه الذين يزيد عددهم عن 46 مليون نسمة.

وتعلّق طهران بانتظام إمداداتها إلى العراق على خلفية الاستهلاك المحلي لديها، ما يؤدي إلى تزايد انقطاع الكهرباء في البلد المجاور. كما يشكو مسؤولون إيرانيون من تأخر العراق في سداد مستحقات الغاز والكهرباء.

– تحديات –

وتذكّر بانتظام حكومة السوداني التي جاءت بها أحزاب شيعية موالية لإيران، بأن العراق يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة.

وتعهدت السلطات العراقية مؤخرا بلوغ مستوى إيقاف حرق الغاز المصاحب إلى 80% في نهاية 2025، على أن يتوقف بشكل كامل بحلول نهاية 2027.

وتؤكد بغداد سعيها إلى استغلال الغاز المصاحب لتشغيل محطات الطاقة، ما يُقلل اعتمادها على الغاز المستورد من إيران والمستعمل لإنتاج الكهرباء.

وأعلن العراق مؤخرا تدشين خطّ يمكّن العراق من استيراد الكهرباء من الأردن المجاور، فيما تعمل السلطات العراقية على مشروع ربط مماثل مع دول خليجية.

غير أن إنهاء الإعفاء الممنوح للعراق يعني أن البلد سيواجه تحديات في تأمين الكهرباء لسكانه خصوصا خلال الصيف، بحسب الخبير النفطي في شركة “ميدل إيست إيكونوميك سورفي” يسار المالكي.

ويقول المالكي لفرانس برس إن “الكهرباء الإيرانية لم تكن يوما مصدرا يمكن الاتكال عليه” نظرا “لعدم قدرة العراق على الدفع للإيرانيين بسبب العقوبات الأميركية على النظام المصرفي الإيراني” وكذلك بسبب إعطاء طهران الأولوية لتلبية طلبها المتزايد.

ويشير إلى “تراجع” واردات الكهرباء الإيرانية خصوصا في السنوات الثلاثة الأخيرة.

لكنه يرى أن هناك عدة مسارات يمكن للعراق سلكها للتخفيف من حدة هذا التأثير وترتبط بشكل أساسي بإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي وتشمل شراء الكهرباء “عبر مزودين مستقلين للطاقة” وزيادة واردات الكهرباء من تركيا.

– “فرص للشركات الأميركية” –

وأكّد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي لوكالة الأنباء العراقية السبت أن بغداد مستعدّة لـ”جميع السيناريوهات”.

غير أن السفارة الأميركية في بغداد لم تذكر الأحد واردات الغاز الإيراني إلى العراق والتي تُعدّ أساسية لإنتاج الكهرباء محليا.

وأعلن السوداني في 2023 أن بغداد ستبدأ بمقايضة الغاز الإيراني بالنفط، وذلك في محاولة للالتفاف على آلية معقّدة لا يمكن بموجبها لبغداد أن تدفع مستحقّات استيراد الغاز من إيران مباشرة بفعل العقوبات الأميركية على طهران.

وقدّرت السفارة الأميركية في بغداد الأحد أن “واردات الكهرباء من إيران كانت في 2023 تشكّل 4% فقط” من استهلاكه، معتبرة أنها بذلك “لا تساهم إلى حد كبير في الكهرباء” التي يحصل عليها سكان العراق.

وأضافت “يوفّر التحول في مجال الطاقة في العراق فرصا للشركات الأميركية التي تُعدّ من الشركات الرائدة عالميا في زيادة إنتاجية محطات الطاقة”.

وجاء إعلان واشنطن في وقت يتفاقم التوتر بينها وبين طهران ذات التأثير الواسع سياسيا واقتصاديا في العراق.

وانتقد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة غداة تهديد ترامب باتخاذ “إجراء عسكري” ضد إيران في حال عدم تفاوضها بشأن برنامجها النووي.

وقال خامنئي خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الإيرانيين “بعض الحكومات المتغطرسة – لا أعرف حقا مصطلحا أكثر ملاءمة لبعض الشخصيات والقادة الأجانب من كلمة غطرسة – تصر على المحادثات”.

وشدّدت السفارة الأميركية في بغداد على أن سياسة “الضغوط القصوى” تهدف إلى “إنهاء التهديد النووي الإيراني والحدّ من برنامج صواريخها البالستية ومنع إيران من دعم الجماعات الإرهابية”، في تلميح إلى المجموعات المسلّحة الموالية لإيران في المنطقة لا سيّما في العراق.

تجغ/كبج/ود