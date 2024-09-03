واشنطن تؤكد أنّ “الوقت حان لإبرام اتفاق” حول وقف إطلاق النار في غزة

afp_tickers

9دقائق

أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنّ “الوقت حان لإبرام” اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرضوخ لضغوط داخلية وخارجية بهذا الشأن، مع اقتراب دخول الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس الشهر الـ11.

في غضون ذلك، واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية لليوم السابع على التوالي في شمال الضفة الغربية المحتلة حيث قُتل 30 شخصا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وجاءت التصريحات الأميركية بعد يومين على إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على جثث ستة من الرهائن في نفق تحت الأرض في مدينة رفح، الأمر الذي أثار حزنا وغضبا عارما في إسرائيل، خصوصا من قبل عائلاتهم التي رأت أن اتفاقا لوقف النار كان كفيلا بعودتهم أحياء. كما أعقب ذلك احتجاجات شعبية منذ الأحد، رافقها إضراب جزئي الإثنين في بعض البلدات والقطاعات الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين “لا يزال هناك عشرات الرهائن في غزة ينتظرون التوصل إلى اتفاق يعيدهم إلى ديارهم. حان الوقت لإبرام هذا الاتفاق”.

وأشار الى أنه “خلال الأيام المقبلة، ستواصل الولايات المتحدة التواصل مع شركائها في المنطقة بهدف الوصول الى اتفاق نهائي”، وذلك في إشارة الى قطر ومصر اللتين تقودان مع واشنطن منذ أشهر، جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

– “في توابيت” –

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تعد بلاده أوثق حلفاء إسرائيل، اعتبر أن نتانياهو لا يبذل جهودا كافية للتوصل الى اتفاق يعيد الرهائن من القطاع.

من جهته، اتهم نتانياهو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقتل الرهائن الستة بإطلاق نار “على مؤخر الرأس”.

وأكد ليل الإثنين تمسّكه بوقف النار وفق الشروط التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الحرب، ومن أبرزها الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي عند الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، والمعروف بـ”محور فيلادلفيا”.

وقال إن “تحقيق أهداف الحرب يمر عبر محور فيلادلفيا”، والسيطرة عليه “تضمن عدم تهريب المخطوفين إلى خارج غزة”. وشدد “لن أرضخ للضغوط” بهذا الشأن.

ورفضت القاهرة الثلاثاء تصريحاته بهذا الشأن، معتبرة أن الهدف منها “عرقلة جهود الوساطة” المصرية القطرية الأميركية للتوصل الى هدنة في غزة.

كذلك صدر بيان قطري في الاتجاه نفسه.

من جهة أخرى، طلب نتانياهو “الصفح” من عائلات الرهائن القتلى، لكنه شدد على ضرورة أن يوجَّه الضغط الى حماس.

وقال “ستدفع حماس ثمنا باهظا للغاية”، مضيفا “نحن نقول نعم وهم يقولون لا طوال الوقت، لكنهم قتلوا هؤلاء الأشخاص أيضا والآن نحن في حاجة إلى أقصى قدر من الضغط على حماس”. وتابع أنه “يجب على حماس أن تقدم تنازلات”.

وتتمسك حماس بمطالب عدة أبرزها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وعودة النازحين الى مناطقهم.

ومساء الإثنين، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، في بيان، إن “إصرار نتانياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت”.

وأكد إصدار “تعليمات جديدة” لحراس الرهائن “بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم”.

على المستوى الدولي، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الثلاثاء إلى إجراء تحقيق “مستقل ونزيه وشفاف” بشأن “إعدام” الرهائن الإسرائيليين “خارج إطار القضاء”، مطالبا بـ”محاسبة” المسؤولين عن ذلك.

– “لن يتم إبرام اتفاق” –

ورأت المتخصصة بالشأن الإسرائيلي في مجموعة الأزمات الدولية ميراف زونزين أن المواقف الأخيرة لنتانياهو تجعل الاتفاق بشأن غزة بعيد المنال.

وأوضحت لوكالة فرانس برس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “قال عمليا أن استراتيجيته هي أنه لن يوقف الحرب أو يقدم أي تنازل يعتبره وجوديا، الى أن تستلم حماس. وهو أعلن عمليا أنه لن يتم إبرام اتفاق بشأن الرهائن”.

وأشارت الى أن نتانياهو “يريد احتلال غزة الى أجل غير مسمى (…) إسرائيل لن تعيد أبدا أرضا تحتاج إليها في (ضمان) أمنها”.

واعتبرت أنه “في ما يتعلّق بصفقة الرهائن، يواجه (نتانياهو) معارضة هائلة، لكن لا يوجد أحد على الساحة السياسية قادر على تحدّيه”.

ومن بين 251 شخصا احتجزوا رهائن خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لا يزال 97 منهم في غزة، من بينهم 33 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

واندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل.

وأدى الهجوم إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

وتوعدت إسرائيل بـ”القضاء” على حماس. وتسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة بمقتل ما لا يقل عن 40819 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.

كما تسببت الحرب بدمار هائل وأزمة انسانية كارثية في القطاع الذي يناهز عدد سكانه 2,4 مليون شخص.

– 30 قتيلا في شمال الضفة –

وتواصلت الثلاثاء عمليات القصف.

وفي جنوب القطاع، قتل فلسطينيان جراء سقوط قذيفة على خيمة نازحين في خان يونس، بحسب الدفاع المدني في القطاع.

واستهدفت غارة منزلا قرب البريج في الوسط، كما استهدف قصف مدفعي النصيرات.

وفي الشمال، قُتل شخصان وأصيب حوالى ثلاثين آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في مدينة غزة، بحسب الدفاع المدني. وقال الجيش الإسرائيلي إنّ القصف استهدف مركز قيادة لحماس في موقع كان يضمّ في السابق مدرسة.

بموازاة ذلك، شهد القطاع “هدنا إنسانية” محلية خلال اليومين الماضيين، لتسهيل حملة تلقيح بعد رصد أول إصابة مؤكدة بشلل الأطفال منذ 25 عاما. وأفادت وزارة التابعة لحماس بأن نحو 160 ألف طفل تلقوا اللقاح الأحد والإثنين.

وقال ريك بيبيركورن المسؤول في منظمة الصحة العالمية إنّ الحملة تجري “بصورة جيدة”، مضيفا أنّه لا يزال هناك “عشرة أيام على الأقل” متبقية لجولة التطعيم الأولى. ومن المقرّر أن تنتقل الحملة الخميس إلى جنوب القطاع لتطعيم حوالى 340 ألف طفل ثمّ إلى الشمال حيث سيتم تلقيح 150 ألفا آخرين.

في الأثناء، تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية في شمال الضفة الغربية المحتلة لليوم السابع على التوالي، والتي تسببت بدمار واسع وقتل خلالها 30 شخصا على الأقل، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وعاودت القوات دخول مخيم طولكرم مساء الإثنين بعد أيام من تركيزها عمليتها في مدينة جنين ومخيمها.

وأحصت وزارة الصحة سقوط 33 قتيلا ونحو 130 إصابة في الضفة الغربية “منذ الأربعاء الماضي” مع بدء العملية.

وتشمل هذه الحصيلة 30 قتيلا بنيران إسرائيلية في شمال الضفة منذ بدء العملية في هذه المنطقة.

بور/كام-ناش