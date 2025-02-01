واشنطن تبلغ كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%

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تلقت كندا تأكيدا السبت بأنها ستخضع اعتبارا من الثلاثاء لرسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة، باستثناء النفط الذي سيخضع لضريبة بنسبة 10%، وفق ما أفاد مصدر حكومي كندي وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مؤتمرا صحافيا من أوتاوا في الساعة السادسة مساء (23,00 بتوقيت غرينتش)، وفق ما أكد المصدر ذاته.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن “لا شيء” سيمنعه من فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مضيفا أن تلك القادمة من الصين ستخضع لضريبة بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

بذلك يهاجم الرئيس الأميركي الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40% من واردات تدخل الولايات المتحدة.

وتوجه دونالد ترامب الذي وصل إلى مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، إلى ملعب الغولف صباح السبت، ولم يدرج أي حدث رسمي في جدول أعماله.

وهو يبرر هذه الإجراءات باتهام الدول الثلاث بأداء دور في أزمة الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية تسبب أزمة هائلة في الولايات المتحدة.

ويقول ترامب إن الصين تصدر المكونات الأساسية للعقار إلى المكسيك، ما يتيح لعصابات المخدرات المكسيكية تصنيع الفنتانيل الذي يتم بيعه بعد ذلك في الولايات المتحدة. كما ينتقد المكسيك وكندا لعدم سيطرتهما بشكل كاف على تدفقات الهجرة غير النظامية.

– “انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي” –

من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة أن بلاده مستعدة “لرد فعال وقوي”.

وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن حكومتها ستنتظر أي إعلان عن رسوم جمركية “بهدوء”. وقالت “لدينا خطة أ، وخطة ب، وخطة ج لأي قرار تتخذه الحكومة الأميركية”، بدون الخوض في تفاصيل.

بالنسبة للمكسيك التي تصدر 85% من منتجاتها إلى الولايات المتحدة، فإن الزيادة العامة في الرسوم الجمركية قد تكون لها تداعيات خطيرة، مع انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3,6%، حسب تقديرات الأستاذ في جامعة كورنيل ويندونغ تشانغ.

وبحسب كبير خبراء الاقتصاد في شركة “إي واي” غريغوري داكو فإن التعريفات الجمركية المخطط لها قد “تؤدي إلى انخفاض بنسبة 1,5% في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في عام 2025 و2,1% في عام 2026 مقارنة بتوقعاتنا الأولية، بسبب تباطؤ الاستهلاك والاستثمار”، ناهيك عن آثار الإجراءات الانتقامية المحتملة.

– الاتحاد الأوروبي التالي؟ –

يتوقع داكو أيضا أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة بمقدار 0,7 نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام مع التعريفات الجمركية، قبل أن يتراجع تدريجا.

وتستورد الولايات المتحدة قائمة طويلة من المنتجات الزراعية من البلدين الجارين، بدءا من الأفوكادو وحتى الدواجن، وقد بدأت أسعارها ترتفع بالفعل.

وقالت شركة “إس آند بي غلوبال موبيليتي” إن التعريفات الجمركية ستؤثر أيضا على صناعة السيارات بشدة، بحيث تمثل واردات المركبات الخفيفة الأميركية من كندا والمكسيك في العام 2024، 22% من كل المركبات المباعة في البلاد.

وقال مركز أبحاث “المجلس الأطلسي” إن أسعار الطاقة قد ترتفع أيضا في القطاع الأوسط من البلاد الذي يستهلك الكثير من النفط من كندا.

وقد يكون هذا مجرد البداية، إذ يستعد دونالد ترامب بالفعل للمرحلة التالية من حربه التجارية، وقد قال في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي “هل سأفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي؟ هل تريدون الإجابة الحقيقية أم الإجابة الدبلوماسية؟ نعم بالتأكيد. الاتحاد الأوروبي عاملنا بشكل سيء للغاية”.

بور-بيس/شي-ح س