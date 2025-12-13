واشنطن تتعهد الرد على “الانتهاك الواضح” من قبل رواندا لاتفاق السلام مع الكونغو الديموقراطية

afp_tickers

3دقائق

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت إن كيغالي انتهكت بشكل واضح اتفاق السلام المبرم مع كينشاسا بوساطة من الرئيس دونالد ترامب، وتعهد اتخاذ “إجراء” غير محدد بعد تقدم قوات مدعومة من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وكتب روبيو في منشور على منصة إكس “تشكل تصرفات رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية انتهاكا واضحا لاتفاقات واشنطن التي وقعها الرئيس ترامب، وستتخذ الولايات المتحدة إجراء لضمان الوفاء بالوعود التي قطعتها للرئيس”.

والجمعة، اتهم السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة رواندا التي تدعم حركة ام23 المسلحة في النزاع بشرق الكونغو الديموقراطية، بجر المنطقة إلى “حرب”.

وقال مايك وولتز خلال اجتماع لمجلس الأمن “بدل إحراز تقدم نحو السلام، كما رأينا برعاية الرئيس (دونالد) ترامب في الأسابيع الأخيرة، تجر رواندا المنطقة الى مزيد من عدم الاستقرار والى حرب”.

وبعدما وقعت جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا في الرابع من كانون الأول/ديسمبر في واشنطن “اتفاق سلام” برعاية ترامب، أكد وولتز أن بلاده “قلقة للغاية وتشعر بخيبة أمل كبيرة” حيال تجدد العنف، منددا بـ”حجم” ضلوع رواندا بالتطورات في شرق الكونغو الديموقراطية.

وأضاف أن “قوات الدفاع الرواندية قدّمت دعما ماديا ولوجستيا وعلى صعيد التدريب، فضلا عن أنها تقاتل إلى جانب إم23 في جمهورية الكونغو الديموقراطية مع نحو خمسة آلاف إلى سبعة آلاف جندي (اعتبارا من) بداية كانون الأول/ديسمبر، من دون احتساب زيادة ممكنة” خلال الهجوم الجديد والمستمر لحركة إم23.

وتابع وولتز “في الأشهر الأخيرة، نشرت رواندا عددا كبيرا من صواريخ أرض-جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة إم23″، و”لدينا معلومات ذات صدقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب إم23 ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي”.

وبعدما سيطرت على مدينتي غوما في كانون الثاني/يناير وبوكافو في شباط/فبراير، شنّت إم23 بدعم من رواندا هجوما جديدا بداية كانون الأول/ديسمبر في إقليم جنوب كيفو بشرق البلاد على طول الحدود مع بوروندي.

وسيطرت خصوصا الأربعاء على مدينة أوفيرا التي تضم مئات آلاف السكان، الأمر الذي أتاح لها السيطرة على الحدود البرية بين الكونغو الديموقراطية وبوروندي، مما يعني حرمان كينشاسا من الدعم العسكري الذي تقدمها إليها بوجومبورا.

ديس/ح س-ب ق/ع ش