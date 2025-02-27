واشنطن تتهم بيونغ يانغ بسرقة عملات مشفرة بقيمة 1,5 مليار دولار الأسبوع الماضي

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اتّهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي “إف بي آي” الأربعاء كوريا الشمالية بالوقوف خلف سرقة عملات مشفّرة بقيمة 1,5 مليار دولار الأسبوع الماضي، في أضخم عملية نهب من نوعها في تاريخ الأصول الرقمية.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان إنّ كوريا الشمالية “مسؤولة عن سرقة حوالى 1,5 مليار دولار أميركي من الأصول الافتراضية من بورصة العملات المشفرة، بايبت”.

والجمعة، أعلن المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة “بايبت” بن تشو على منصة إكس، أنّ “حوالى 400 ألف إيثريوم” سُرقت خلال العملية.

من جهته، قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنّ منظمة كورية شمالية تدعى “ترايدر ترايتر” (TraderTraitor) ومعروفة أيضا باسم “مجموعة لازاروس” تقف وراء السرقة.

وأشار المصدر نفسه إلى أنّ “مجموعة لازاروس”، “حوّلت بسرعة جزءا من الأصول المسروقة إلى بيتكوين وأصول رقمية أخرى موزّعة على آلاف العناوين على العديد من سلاسل الكتل (بلوكتشين)”.

واضاف مكتب التحقيقات الفدرالي “من المتوقّع الآن أن يتمّ غسل هذه الأصول وتحويلها إلى عملة ورقية”.

– ثلاثة مليارات منذ العام 2017 –

واشتهرت مجموعة لازاروس قبل حوالى عقد، عندما اتُهمت باختراق شركة الإنتاج الأميركية سوني بيكتشرز إنترتينمنت، في هجوم انتقامي بعد إصدار فيلم “ذي إنترفيو” الذي سخر من الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويُعتقد أيضا أن المجموعة كانت وراء سرقة عملات إيثريوم ويو إس دي كوين بقيمة 620 مليون دولار من شبكة “رونين نتوورك” في العام 2022، واعتبرت في ذلك الوقت أكبر سرقة للعملات المشفرة في التاريخ.

وفي كانون الأول/ديسمبر، اتهمتها الولايات المتحدة واليابان بسرقة عملات مشفرة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 300 مليون دولار من منصة التبادل اليابانية “دي إم إم بيتكوين”.

وإيثريوم هي ثاني أكبر عملة مشفّرة في العالم من حيث القيمة السوقية. وتستخدم العملات المشفرة، الأصول الرقمية القائمة على تقنية “بلوكتشين” وهو سجل افتراضي لا مركزي، من قبل جهات غير قانونية إذ يمكن تحويلها بسهولة وتتبعها أصعب من متابعة تحويل الأموال من حساب مصرفي تقليدي.

والعام الماضي، قدّرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة معنية بتهرب كوريا الشمالية من العقوبات المفروضة عليها، أن البلاد سرقت أكثر من ثلاثة مليارات دولار من العملات المشفرة منذ العام 2017.

ويعتقد أن جزءا كبيرا من نشاطات القرصنة يقودها المكتب العام للاستطلاع في بيونغ يانغ، وهو وكالة الاستخبارات الخارجية الرئيسية في كوريا الشمالية.

وبحسب لجنة الخبراء، فإن الأموال المسروقة تساهم في تمويل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

ويعود برنامج الحرب السيبرانية في كوريا الشمالية إلى منتصف تسعينات القرن الماضي على الأقل.

وبحسب تقرير صادر عن الجيش الأميركي في العام 2020، فإنّ وحدة الحرب السيبرانية في كوريا الشمالية، “المكتب 121″، تضم ستة آلاف عضو يعملون أيضا من الخارج، خصوصا من بيلاروس والصين والهند وماليزيا وروسيا.

اله/ناش-الح/لين