واشنطن تجيز لمجموعة من الشركات الوصول إلى نموذج “ميثوس” من أنثروبيك

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أعلنت شركة “أنثروبيك” الجمعة أنها حصلت على تصريح من الحكومة الأميركية يسمح لمجموعة صغيرة من شركات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة بالوصول إلى نموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي “ميثوس 5”.

وكانت السلطات الأميركية حظرت في وقت سابق الوصول إلى نموذج “ميثوس 5” بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأفاد ناطق باسم “أنثروبيك” بأن الشركة التي شهدت علاقتها بإدارة دونالد ترامب اضطرابات على مدى أشهر، ستواصل محادثاتها مع الحكومة لـ”توسيع نطاق الوصول إلى نموذج +ميثوس 5+ وإعادة إتاحة نموذج +فيبل 5+” للعامة.

وفي 12 حزيران/يونيو، أجبرت الحكومة الأميركية شركة “أنثروبيك” على قطع سبل الوصول إلى أحدث نموذجين لها من الذكاء الاصطناعي وذلك بعد اكتشاف ثغرات في تدابير الحماية التي وضعت لمنع إساءة استخدام هذه الأدوات.

وأثار هذا الإجراء الصارم ضد شركة “أنثروبيك” اتهامات للحكومة بتجاوز الصلاحيات.

وفي مواجهة سابقة مع البيت الأبيض، أثارت “أنثروبيك” غضب فريق ترامب برفضها السماح باستخدام تقنياتها في عمليات المراقبة الجماعية والأسلحة المستقلة (الذاتية التشغيل)، ما دفع البنتاغون إلى إلغاء عقوده مع الشركة.

مجف/الح