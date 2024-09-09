واشنطن تحث إسرائيل على إتمام تحقيق في مقتل ناشطة أمريكية بالضفة الغربية

reuters_tickers

3دقائق

من سايمون لويس وحميرة باموق

واشنطن (رويترز) – دعت الولايات المتحدة إسرائيل يوم الاثنين إلى إتمام التحقيق الكامل في مقتل امرأة تركية أمريكية الأسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة، قائلة إنها تعتقد أن إسرائيل بدأت مثل هذا التحقيق.

وقال مسؤولون أتراك وفلسطينيون يوم الجمعة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على عائشة نور إزجي إيجي البالغة من العمر 26 عاما خلال مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في إفادة صحفية “ندرك أن شركاءنا في إسرائيل يحققون في ملابسات ما حدث، ونتوقع منهم الكشف عن النتائج علنا، وأن تكون هذه النتائج شاملة وشفافة، أيا كانت”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي في وقت لاحق إن إسرائيل “تتحرك بسرعة في هذا التحقيق” ومن المتوقع أن تقدم نتائجها واستنتاجاتها في الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الحادث وقع أثناء مسيرة احتجاجية لنشطاء في بيتا، وهي قرية بالقرب من نابلس شهدت هجمات متكررة على الفلسطينيين من قبل المستوطنين اليهود.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في تقارير تفيد بأن مواطنة أجنبية “قُتلت نتيجة لإطلاق نار في المنطقة. تفاصيل الحادث والظروف التي أصيبت فيها قيد الفحص”.

ولم يقدم باتيل وكيربي مزيدا من المعلومات بشأن ظروف القتل وقالا إن واشنطن ستمتنع عن إصدار حكمها حتى تقدم إسرائيل نتائجها.

وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقتل إيجي، قائلا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن تركيا “ستواصل العمل في كل منصة لوقف سياسة الاحتلال والإبادة الجماعية الإسرائيلية”.

وتنفي إسرائيل أن تكون أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة إبادة جماعية.

وأثار ارتفاع الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية غضبا بين حلفاء إسرائيل الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على بعض الإسرائيليين المتورطين في حركة الاستيطان.