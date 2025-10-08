واشنطن تحضّر نصّ إعلان ترامب عن التوصّل لاتفاق بشأن غزة

afp_tickers

2دقائق

تلقّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض الأربعاء من وزير الخارجية ماركو روبيو ملحوظة بخط اليد يبلغه فيها بأنّ التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة بات “قريبا جدا” ويطلب منه موافقته على إعلان بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب روبيو على الورقة الصغيرة التي سلّمها لترامب وشاهدها مصوّر وكالة فرانس برس الذي كان حاضرا في الغرفة أنّ الاتفاق بات “قريبا جدا”، مضيفا “نحتاج موافقتك على وضع منشور على تروث سوشال قريبا لكي تتمكّن من أن تعلن الصفقة أولا”.

والاجتماع الذي عقده ترامب في البيت الأبيض كان مخصصا لموضوع مختلف تماما عن ملف الحرب الدائرة في القطاع الفلسطيني منذ عامين، لكنّ روبيو انضمّ إليه بشكل غير متوقّع وسلّم ترامب هذه الملحوظة.

وأتى هذا التطور بعيد إعلان ترامب أنه قد يتوجّه إلى الشرق الأوسط في نهاية هذا الأسبوع، معتبرا أنّ المفاوضات الجارية منذ أربعة أيام في مصر لوضع آلية تطبيقية لخطته الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس “تسير بشكل جيّد جدا”.

وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض “قد أتوجّه إلى هناك في نهاية الأسبوع، ربما الأحد”، مضيفا “سنرى بشأن ذلك، لكن ثمة فرصة كبيرة جدا. المفاوضات تسير بشكل جيد جدا”.

وفي مؤشر يدلّ على دفع كبير من أجل التوصل لاتفاق، وصل إلى مصر، حيث استؤنفت المحادثات مساء الأربعاء، صهر ترامب جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وكذلك رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين.

او/بم/ود