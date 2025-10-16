واشنطن ترغب في أن تتوقف اليابان عن شراء منتجات الطاقة الروسية

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأربعاء إن واشنطن تود من اليابان أن تتوقف عن استيراد منتجات الطاقة الروسية، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من موسكو.

وأوضح بيسنت في منشور على إكس أنه تحدث مع وزير المال الياباني كاتسونوبو كاتو الذي يقوم بزيارة لواشنطن ونقل إليه “توقعات الحكومة (الأميركية) بأن تتوقف اليابان عن استيراد الطاقة من روسيا”.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على استيراد النفط والغاز، إذ إنها تفتقر إلى الموارد الطبيعية.

في العام 2023، أنفق الأرخبيل 582 مليار ين (3,8 مليارات دولار) على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفق أحدث بيانات الجمارك، وهو مبلغ ازداد 56% مقارنة بالعام 2021.

ومثلت روسيا 8,9% من واردات اليابان الإجمالية من الغاز الطبيعي المسال في العام 2023 ما يجعلها ثالث أكبر مورد للبلاد بعد أستراليا (42,6%) وماليزيا (15%).

ورد كاتو ببساطة أمام وسائل الإعلام اليابانية في واشنطن بالقول “أفضل الامتناع عن التعليق على تصريحات وزراء آخرين”.

وقال في تصريح منفصل “نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا عبر العمل مع دول مجموعة السبع الأخرى”.

وكان ترامب أعلن الأربعاء أنّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعده بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي، وذلك بعد أشهر من فرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية عقابية على هذه المشتريات.

وردّا على سؤال، قال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي “كنت مستاء من شراء الهند للنفط، وأكّد لي (مودي) اليوم أنّهم لن يشتروا النفط من روسيا”.

وأضاف “هذه خطوة كبيرة إلى الأمام. الآن، عليّ أن أقنع الصين بأن تفعل الأمر نفسه”.

ولم تؤكّد الهند ذلك على الفور.

وفرض ترامب في نهاية آب/أغسطس رسوما بنسبة 50% على الصادرات الهندية إلى بلاده ردّا على شراء نيودلهي النفط الروسي الذي تعتبره واشنطن مصدرا أساسيا لتمويل الحرب التي يخوضها الكرملين في أوكرانيا.

من جهة أخرى، أشار بيسنت إلى أنه وكاتو ناقشا أيضا “خططا للاستفادة من الاستثمار الاستراتيجي الياباني في الولايات المتحدة بموجب اتفاق التجارة والاستثمار” بين بلديهما.

