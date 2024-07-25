واشنطن ترفض فكرة فرض ضرائب على أثرى الأثرياء خلال قمة العشرين في ريو

afp_tickers

5دقائق

رفضت الولايات المتحدة الخميس خلال قمة مجموعة العشرين اقتراح البرازيل فرض ضرائب على أثرى الأثرياء، داعية الدول في ريو دي جانيرو إلى اجتماع لوزراء المال ليضع كل منهم نظاما ضريبيا “عادلا وتصاعديا”.

وطرحت هذه المبادرة التي دفع بها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي ترأس بلاده هذا العام المجموعة، للنقاش خلال اجتماع بعد ظهر الخميس.

وقبل هذا الاجتماع، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال مؤتمر صحافي أن بلادها لا ترى “حاجة” للتفاوض على المستوى الدولي لفرض ضريبة على أثرى الأثرياء.

وأكدت أن “الولايات المتحدة تؤيد بشدة فرض ضريبة تصاعدية”، لكنها دعت في المقابل “كل دولة إلى التأكد من أن نظامها الضريبي عادل وتدريجي”. وقالت لتبرير رفضها “من الصعب للغاية تنسيق السياسة الضريبية على نطاق عالمي”.

وكان وزير المال البرازيلي فرناندو حداد أعرب عن تفاؤله على قناة “غلوبو” البرازيلية معتبرا أن “هذه الفكرة تحظى بدعم العديد من الرؤساء” ولافتا الى أنه “من الممكن أن يصدر إعلان” لمناسبة قمة مجموعة العشرين.

وقال لولا أثناء إطلاق “التحالف العالمي ضدّ الجوع والفقر” في ريو دي جانيرو “بعض الأفراد يسيطرون على موارد أكبر مما تملكه دول كاملة”. وتهدف هذه المبادرة وهي من أولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، إلى جمع دول ومنظمات دولية للقضاء على الجوع في العالم.

– اوكرانيا وغزة –

الخميس نشرت منظمة أوكسفام دراسة أظهرت أن ثروات واحد في المئة من أغنى أثرياء العالم ازدادت بما مجموعه 42 تريليون دولار خلال العقد الماضي، فيما الضرائب المفروضة عليهم انخفضت إلى “مستويات تاريخية”.

ويقدر خبير الاقتصاد الفرنسي غابرييل زوكمان معدل الضريبة على المليارديرات بنسبة 0,3% من ثرواتهم. وفي تقرير حديث بتكليف من البرازيل، اقترح فرض ضريبة بنسبة 2% على ثروات نحو ثلاثة آلاف ملياردير في العالم.

بالإضافة إلى واشنطن، اعتبرت وزارة المال الألمانية قبيل قمة مجموعة العشرين، فكرة الحد الأدنى من ضريبة الثروة “غير ذات صلة”، في حين تؤيد عدة دول منها فرنسا وإسبانيا وجنوب افريقيا هذا المبدأ.

وبالإضافة إلى الضرائب، من المقرر أن يُناقَش خلال هذا الاجتماع، الأخير لكبار ممولي مجموعة العشرين قبل قمة رؤساء الدول والحكومات يومي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر التي تعقد في ريو أيضا، الوضع الاقتصادي العالمي، فيما سيُبحث الجمعة في تمويل التحول المناخي والديون.

وفي ظلّ الانقسامات بين الدول الغربيّة وروسيا التي تعرقل جهود مجموعة العشرين منذ بداية الحرب في أوكرانيا، فإنّ اصدار بيان مشترك يبدو تحدّيا.

في شباط/فبراير، وصل وزراء المال في ساو باولو إلى “طريق مسدود”، على ما أقرّ وزير الاقتصاد البرازيلي.

الحل الذي تتصوره البرازيل هو التوصل إلى ثلاثة نصوص بحلول مساء الجمعة: وثيقة محددة حول “التعاون الدولي في المسائل الضريبية” مرفقة ببيان ختامي أكثر شمولا وأخيرا “إعلان” نشرته الرئاسة البرازيلية بشكل منفصل سيتطرق وحده إلى الأزمات الجيوسياسية.

فقد أصدرت الرئاسة البرازيلية بيانا الأربعاء قالت فيه إنّ بعض أعضاء مجموعة العشرين “تبادلوا وجهات النظر” بشأن الوضع في أوكرانيا وغزّة خلال المناقشات المتعلّقة بمبادرة الجوع والفقر.

وترى بعض الدول أن مجموعة العشرين هي منتدى مناسب لمناقشة هذه القضايا، فيما يرى البعض الآخر عكس ذلك.

وتضمّ مجموعة العشرين التي أسّست عام 1999، كبرى القوى الاقتصاديّة في العالم، إضافة إلى الاتّحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

كان هدفها أصلا اقتصاديا بشكل أساسي لكنها باتت تتناول بشكل متزايد الملفات الساخنة لأحداث العالم.

الب/الح-ليل/ب ق