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واشنطن تريد حظر بيع السيارات بتكنولوجيا صينية وروسية في أسواقها

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تريد الحكومة الأميركية أن تحظر في اسواقها بيع السيارات التي تدخل في صناعتها التكنولوجيا الصينية والروسية باسم الأمن القومي.

ويندرج الإجراء الجديد في إطار تشديد مقاربة حكومة الرئيس جو بايدن تجاه الصين.

ومنتصف أيلول/سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة أن السيارات الكهربائية المستوردة من الصين ستخضع لضريبة بنسبة 100% اعتبارا من 27  الجاري.

ويتعلق النص الذي كشفته وزارة التجارة الاثنين بالبرمجيات والمحطات التي تسمح لمركبة بالتواصل مع العالم الخارجي، ولا سيما للمساعدة في القيادة والقيادة الذاتية.

وقبل إعلان الحكومة الأميركية هذه الإجراءات اعتبرت بكين الاثنين مثل هذا الحظر “تمييزيا”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان صرح بعد نشر معلومات صحافية في هذا الصدد، “تعارض الصين توسيع الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي والإجراءات التمييزية المتخذة بحق الشركات والمنتجات الصينية”. 

تو/ليل/ب ق

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